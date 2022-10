L’Hectare – En cas de péril imminent à Vendôme Vendôme Vendôme Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Vendôme

L’Hectare – En cas de péril imminent à Vendôme Vendôme, 3 mars 2023, Vendôme. L’Hectare – En cas de péril imminent à Vendôme

8 rue César de Vendôme Vendôme Loir-et-Cher

2023-03-03 20:30:00 20:30:00 – 2023-03-03 22:00:00 22:00:00 Vendôme

Loir-et-Cher EUR L’Hectare – En cas de péril imminent à Vendôme. Voilà les questions qu’il se pose aujourd’hui : mais jusqu’où peut-on rire ? Faut-il continuer à faire des spectacles en cas de péril imminent ? Ce seul en scène lucide et drôle en même temps, évoque un monde où la virtualité modifie profondément les rapports sociaux et le rapport au monde. Son personnage croise ainsi un joueur de jeu vidéo mais aussi une célèbre chanteuse, la résistante Germaine Tillion, l’historien Howard Zinn, Roselyne Bachelot et un ancien ministre. Entre prises de parole aux voix bidouillées, irruption du virtuel, la fantaisie qu’on lui connaît triomphe ! Tout public à partir de 12 ans. Jérôme Rouger fait rire depuis longtemps dans ses spectacles-conférences aux propos affûtés. Rappelez-vous [Plaire] – abécédaire de la séduction en

2020. +33 2 54 89 44 00 ©Maxime Bernard

Vendôme

dernière mise à jour : 2022-10-22 par

Détails Catégories d’évènement: Loir-et-Cher, Vendôme Autres Lieu Vendôme Adresse 8 rue César de Vendôme Vendôme Loir-et-Cher Ville Vendôme lieuville Vendôme Departement Loir-et-Cher

Vendôme Vendôme Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vendome/

L’Hectare – En cas de péril imminent à Vendôme Vendôme 2023-03-03 was last modified: by L’Hectare – En cas de péril imminent à Vendôme Vendôme Vendôme 3 mars 2023 8 rue César de Vendôme Vendôme Loir-et-Cher loir-et-cher Vendôme

Vendôme Loir-et-Cher