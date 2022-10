L’Hectare – Destin, un roman graphique de scène à Vendôme, 2 mai 2023, .

L’Hectare – Destin, un roman graphique de scène à Vendôme



2023-05-02 20:30:00 20:30:00 – 2023-05-02 22:00:00 22:00:00

L’Hectare – Destin, un roman graphique de scène à Vendôme. Destin raconte la vie tragique d’une femme dans l’Allemagne des années 1920. Cette adaptation d’un roman graphique expressionniste allemand de 1926 signé Otto Nückel se situe à la frontière des arts numériques, de la manipulation d’images, du théâtre et de la danse. Sur scène, les 198 gravures sont animées en temps réel pour créer un livre interactif. Grâce à des capteurs de mouvements, chaque dessin devient alors un tableau vivant, avec son univers sonore, ses règles de manipulation et ses secrets. Une invitation à entrer en exploration dans l’image et à la manipuler !

« En me saisissant de cette œuvre sombre et des émotions qu’elle suscite chez les jeunes, je souhaite y apporter un souffle lumineux, et grâce à la traversée de ce spectacle, faire avec le public acte de résilience au travers du destin tragique de cette jeune femme. » Christoph Guillermet, créateur

©Frank Lorioux

dernière mise à jour : 2022-10-22 par