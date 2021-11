L’Hectare – Christophe Alévêque à Vendôme Vendôme, 10 mai 2022, Vendôme.

2022-05-10 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-10 22:00:00 22:00:00

Vendôme 41100

L’Hectare – Christophe Alévêque à Vendôme. Humoriste engagé, à la marge, Christophe Alévêque défend une liberté d’expression totale et sans entrave, une imagination débridée, sans autocensure. Dans ce nouveau spectacle, il raconte

le monde d’aujourd’hui à son fils de 4 ans. Il entre en lutte contre la mièvrerie, l’hypocrisie, le lissage de la pensée. Bref contre « l’Empire du bien » qui lui donne des boutons dans le cerveau. À tel point qu’il se demande s’il ne serait pas devenu un vieux con ! Explosif et d’une insolente et lucide férocité !

Nouveau spectacle : Vieux con.

+33 2 54 89 44 00

Vendôme

