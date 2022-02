L’Hectare – « Buffles » à Vendôme Vendôme, 10 mars 2022, Vendôme.

2022-03-10 20:30:00 20:30:00 – 2022-03-10 21:45:00 21:45:00

Vendôme Loir-et-Cher

15 20 EUR L’Hectare -« Buffles » à Vendôme. Une famille de buffles tient une blanchisserie dans un quartier où les lions rôdent dans les impasses. Une nuit, le plus jeune des fils disparaît. Les jeunes buffles ruminent la perte de ce frère. Et comme dans une enquête policière, la fratrie tente de comprendre cette disparition mystérieuse. Que lui est-il arrivé ? A-t-il été sacrifié aux lions ? En dépit des mystères et des non-dits, comment la famille va-t-elle faire face à cette absence ? Un huis clos entre moments de tendresse et coups de cornes ! Tout public à partir de 12 ans.

« Le magnifique jeu évolutif de marionnettes et de masques sert avec efficacité cette fable catalane. On salue la beauté de cet univers onirique d’où jaillissent une morale et la douleur des questions sans réponse. » Les trois coups

+33 2 54 89 44 00

©Michel Cavalca

Vendôme

