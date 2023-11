Atelier de cuisine à l’Hatelier – Le poisson de la tête à la queue L’Hatelier,Haliotika-La Cité de la pêche Guilvinec Catégories d’Évènement: Finistère

Guilvinec Atelier de cuisine à l’Hatelier – Le poisson de la tête à la queue L’Hatelier,Haliotika-La Cité de la pêche Guilvinec, 7 octobre 2024, Guilvinec. Guilvinec,Finistère .

2024-10-07 fin : 2024-10-07 13:00:00. .

L’Hatelier,Haliotika-La Cité de la pêche Le Port – Terrasse panoramique

Guilvinec 29730 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-11-17 par OT Destination Pays Bigouden Sud Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Guilvinec Autres Lieu L'Hatelier,Haliotika-La Cité de la pêche Adresse L'Hatelier,Haliotika-La Cité de la pêche Le Port - Terrasse panoramique Ville Guilvinec Departement Finistère Lieu Ville L'Hatelier,Haliotika-La Cité de la pêche Guilvinec latitude longitude 47.7931767;-4.2852765

L'Hatelier,Haliotika-La Cité de la pêche Guilvinec Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guilvinec/