Le West Brass Band regroupe une trentaines de musiciens professionnels ou amateurs de haut niveau pour un orchestre dans la tradition des brass band britannique. Les multitude de sonorités, alliant musicalité et virtuosité vous transportent dans des répertoires dédiés à cette formation mais aussi vers les musiques de film, jazz ou latines. Le WBB est placé sous la direction de Julien Tessier. L’Harmonie de Vallet assurera la première partie de ce concert, sous la direction de Vincent Morinière, avant de rejoindre le WBB pour un final éclatant.

Billetterie le jour du concert ou réservez vos places à tarif préférentiel auprès des musiciens de l’Harmonie et sur harmonievallet@gmail.com

L’Harmonie de Vallet invite le West Brass Band, orchestre de cuivres et percussions constitué d’une trentaine de musiciens professionnels de la région, dans la tradition des brass band britanniques. Le Champilambart 13 route des Dorices, 44330 Vallet Vallet Loire-Atlantique

2022-05-08T16:00:00 2022-05-08T19:00:00

