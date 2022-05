L’HARMONIE FAIT SON CINEMA Aix-Noulette, 21 mai 2022, Aix-Noulette.

L’HARMONIE FAIT SON CINEMA Rue de l’abbé Aix-Noulette

2022-05-21 – 2022-05-21

Rue de l’abbé Aix-Noulette Pas-de-Calais

Aix-Noulette Le temps d’une soirée les musiciens de l’harmonie municipale d’ Aix-Noulette vous déroulent le tapis rouge et vous font vivre la magie d’ Hollywood.

Non contents d’interpréter les partitions sublimes de films cultes, ils ont joué le jeu jusqu’au bout et pris le risque d’illustrer eux mêmes les extraits musicaux.

Quel est le couple le plus célèbre de l’histoire du cinéma?

Vivien Leigh et Clark Gable? Elizabeth Taylor et Richard Burton?

Non ! Ce sont la musique et l’image !

+33 6 03 10 83 15

Rue de l’abbé Aix-Noulette

