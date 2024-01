« L’Harmonie du Soutien », rejoignez un atelier unique de peinture intuitive et méditation guidée Maison des Associations Paris, mercredi 28 février 2024.

Embarquez dans une aventure artistique et spirituelle dans un espace dédié à la recharge de votre esprit. Plongez dans la symbolique des gestes, des actes, et des valeurs positives qui nous guident à travers les moments difficiles. Repartez enrichi, le cœur rempli de valeurs, de gestes et de symboles positifs pour vous soutenir tout au long de votre parcours. En prime, une œuvre d’art unique symbolisant cette expérience personnelle.

de « L’Harmonie du Soutien » : Explorez la symbolique des mots

réconfortants, des gestes positifs, et des valeurs qui vous guident à travers

les moments difficiles. Repartez enrichi, le cœur rempli de valeurs, de gestes

et de symboles positifs pour vous soutenir tout au long de votre parcours. En

prime, une œuvre d’art unique symbolisant cette expérience personnelle.

Concept de la Puissance des Gestes Réconfortants : Plongez dans la symbolique

des gestes, des actes, et des valeurs positives qui nous guident à travers les

moments difficiles. Après une rencontre hypnotique avec ces gestes positifs,

chaque participant tirera au sort un mot réconfortant, véritable guide pour la

séance.

Intuitive et Écriture Créative : Laissez-vous emporter par la créativité

libérée en peignant autour de votre mot réconfortant. Un moment d’écriture vous

permettra d’approfondir l’expression de ce geste positif dans votre vie, créant

ainsi une œuvre d’art personnelle chargée de sens.

Musicale : Plongez dans l’union magique du classique interprété en jazz et des

notes orientales du Hang Drum, créant une toile sonore inspirante pour votre

création et méditation.

Personnelle : Contemplez et réfléchissez sur la manière dont votre mot

symbolique s’exprime dans votre vie, à travers des gestes ou des valeurs

positives.

Libérées et Créativité : Repartez avec un sac à dos imaginaire rempli de

valeurs, de gestes et de symboles positifs pour vous soutenir tout au long de

votre parcours. En prime, une œuvre d’art unique symbolisant cette expérience

personnelle.

Inclus : Profitez de l’expérience sans souci, car tous les matériaux

nécessaires à la peinture sont inclus. Il vous suffit d’apporter votre

enthousiasme créatif !

Convivial : L’atelier se clôture par un moment d’échange chaleureux. N’hésitez

pas à apporter quelque chose à grignoter pour vivre la magie autour d’une

collation partagée.

et où ?

: Mercredi 28 février 2024, 19h15 à 21h15, Maison des Associations, 4 rue

Amélie, 75007 Paris.

Accueil à partir de 19h. Soyez ponctuels, car

notre voyage débute par une méditation.

de l’Atelier : 35 euros, tout inclus.

Places Limitées ! Réservez Votre Place Dès Maintenant !

Embarquez avec nous pour une soirée où l’art, la méditation et la peinture fusionnent pour créer une expérience inoubliable. Rechargez votre esprit, libérez votre créativité et repartez avec une œuvre d’art et des souvenirs qui illumineront votre chemin.

https://annaedlin.com/harmonie-du-soutien-28-29-fevrier-2024/

Maison des Associations 4 rue Amélie 75007 Paris

Contact : contact@annaedlin.com

