Ormes

L’harmonie d’Ormes visite la Suède [DANS LE CADRE DU FESTIVAL SWEDEN] Espace des Carrières – École de Musique Municipale d’Ormes, 20 mai 2022, Ormes. L’harmonie d’Ormes visite la Suède [DANS LE CADRE DU FESTIVAL SWEDEN]

Espace des Carrières – École de Musique Municipale d’Ormes, le vendredi 20 mai à 20:00

L’harmonie d’Ormes visite la Suède à travers sa selction de morceaux musicaux. Le concet sera cuisi d’une soirée disco avec le DJ Stephen

Sur inscription

Par l’orchestre d’Harmonie d’Ormes Espace des Carrières – École de Musique Municipale d’Ormes 2 rue Jean-Antoine de Baïf 45140 ORMES Ormes Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-20T20:00:00 2022-05-20T23:00:00

Lieu Espace des Carrières - École de Musique Municipale d'Ormes Adresse 2 rue Jean-Antoine de Baïf 45140 ORMES Ville Ormes

Espace des Carrières - École de Musique Municipale d'Ormes Ormes Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ormes/

