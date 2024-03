L’HARMONIE DE HAUTE-LOZERE EN CONCERT AU MALZIEU Salle des fêtes Le Malzieu-Ville, samedi 16 mars 2024.

L’Harmonie de Haute Lozère comprend 35 musiciens qui ont tous la même passion la musique et qui se rassemblent lors d’animations et de concerts et qui se retrouvent tous les vendredis pour vivre leur passion et qui n’hésitent pas à donner de leur temps pour assurer les différentes prestations. Ce samedi 16 mars, l’Harmonie vous proposera son nouveau programme, varié et entraînant ! EUR.

Début : 2024-03-16 20:30:00

fin : 2024-03-16 22:00:00

Salle des fêtes – Place du Foirail

Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie

L’événement L’HARMONIE DE HAUTE-LOZERE EN CONCERT AU MALZIEU Le Malzieu-Ville a été mis à jour le 2024-03-12 par 48 OT Margeride en Gevaudan