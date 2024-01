Paul Becker, sa vie, son oeuvre L’HanGare Thiviers, vendredi 2 février 2024.

Thiviers Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 18:30:00

fin : 2024-02-02 20:00:00

Paul Becker, sa vie, son oeuvre / Une conférence de Georges Brouillac

Artiste inclassable, Paul Becker a vécu entre 1950 et 1968 à Monchaty, entre le pont des Mauroux et le pont de Madame. Il a travaillé avec Cocteau, Lurçat ou Picasso. Certaines de ses œuvres sont toujours visibles en Périgord.

Le conférencier Georges Brouillac, qui a connu personnellement l’artiste, évoquera ses années périgourdines, tout en commentant son parcours à partir d’images d’archives et du livre retraçant son œuvre. Vente et dédicace de l’ouvrage sur place. Prix libre et conscient, sans réservation, café ouvert

.

L’HanGare Rue Pierre Sémard

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine manaud.brigitte@orange.fr



