Atelier : La fresque du climat L’HanGare Thiviers, 28 janvier 2024, Thiviers.

Thiviers Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 15:00:00

fin : 2024-01-28 18:00:00

Pour agir, il faut comprendre. Depuis sa création en 2018, la Fresque du Climat est devenue l’outil de référence qui permet aux individus et aux organisations de s’approprier le défi de l’urgence climatique. L’atelier mobilise l’intelligence collective pour sensibiliser aux changements climatiques..

L’atelier mobilise l’intelligence collective pour sensibiliser aux changements climatiques. Son approche ludique et pédagogique permet à tous les publics de s’approprier le sujet des changements climatiques et vise à éviter une descente verticale du savoir. Durant l’atelier, les participants relient les liens de cause à effets et intègrent les enjeux climatiques dans leur globalité.

Sans culpabiliser et par une compréhension partagée des mécanismes à l’œuvre, la Fresque engage les individus dans un échange constructif. A l’issue de l’atelier, les participants sont motivés et outillés pour agir à leur niveau.

Bar sur place

L’HanGare Rue Pierre Sémard

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



