Noël solidaire L’HanGare Thiviers, 24 décembre 2023, Thiviers.

Thiviers,Dordogne

Pour agir, il faut comprendre. Depuis sa création en 2018, la Fresque du Climat est devenue l’outil de référence qui permet aux individus et aux organisations de s’approprier le défi de l’urgence climatique. L’atelier mobilise l’intelligence collective pour sensibiliser aux changements climatiques..

2023-12-24 fin : 2023-12-24 15:00:00. .

L’HanGare Rue Pierre Sémard

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



To act, you need to understand. Since its creation in 2018, the Climate Fresco has become the reference tool that enables individuals and organizations to take up the challenge of the climate emergency. The workshop mobilizes collective intelligence to raise awareness of climate change.

Para actuar, hay que comprender. Desde su creación en 2018, el Fresco Climático se ha convertido en la herramienta de referencia que permite a individuos y organizaciones asumir el reto de la emergencia climática. El taller moviliza la inteligencia colectiva para concienciar sobre el cambio climático.

Um zu handeln, muss man verstehen. Seit seiner Gründung im Jahr 2018 hat sich das Klimawandbild zu einem Referenzinstrument entwickelt, mit dem sich Einzelpersonen und Organisationen die Herausforderung der Klimanotlage zu eigen machen können. Das Atelier mobilisiert die kollektive Intelligenz, um das Bewusstsein für den Klimawandel zu schärfen.

Mise à jour le 2023-11-20 par Isle-Auvézère