Visite-goûter et spectacle sonore L’HanGare Thiviers, 17 décembre 2023, Thiviers.

Thiviers,Dordogne

Visite, goûter, suivie du Spectacle sonore L’odyssée des Enfants de la Cie Orphéons Ephémères

La Cie narre l’épopée des musiques qui ont foulé les rues au cours des siècles, une histoire rocambolesque sublimée par un orchestre d’instruments à vent et percussions..

2023-12-17

L’HanGare Rue Pierre Sémard

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Visit, snack, followed by the sound show L’odyssée des Enfants by Cie Orphéons Ephémères

Cie Orphéons Ephémères narrates the epic tale of music that has graced the streets over the centuries, a tale of fantasy and sublimity brought to life by an orchestra of wind and percussion instruments.

Visita, aperitivo y espectáculo sonoro L’odyssée des Enfants de la Cie Orphéons Ephémères

Orphéons Ephémères cuenta la historia de la música que ha adornado las calles a lo largo de los siglos, una historia increíble a la que da vida una orquesta de instrumentos de viento y percusión.

Besichtigung, Imbiss, gefolgt vom Klangspektakel L’odyssée des Enfants der Cie Orphéons Ephémères

Die Cie erzählt die epische Geschichte der Musik, die im Laufe der Jahrhunderte auf den Straßen zu hören war.

