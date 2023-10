Conférence : pic pétrolier et conséquences L’HanGare Thiviers, 15 décembre 2023, Thiviers.

Cycle de 5 conférences débats « LA GRANDE SIMPLIFICATION A VENIR » animées par François BOUCHET, éco-conseiller, conférencier vulgarisateur de l’Université Populaire de l’Environnement de Libourne.

2023-12-15 fin : 2023-12-15 20:00:00. .

L’HanGare Rue Pierre Sémard

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Cycle of 5 conferences and debates on « THE GREAT SIMPLIFICATION TO COME » led by François BOUCHET, eco-adviser and lecturer at the Université Populaire de l?Environnement de Libourne

Ciclo de 5 debates sobre « LA GRAN SIMPLIFICACIÓN QUE VIENE » a cargo de François BOUCHET, ecoasesor y profesor de la Universidad Popular del Medio Ambiente de Libourne

5-teilige Vortragsreihe « DIE GROSSE VEREINFACHUNG IN ZUKUNFT », moderiert von François BOUCHET, Ökoberater, populärwissenschaftlicher Referent der Université Populaire de l’Environnement in Libourne

