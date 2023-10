Atelier faire soi-même : le shampoing L’HanGare Thiviers, 10 décembre 2023, Thiviers.

Thiviers,Dordogne

Un shampoing sans produit irritant pour les peaux fragiles, sans toxique pour l’environnement, générant pas ou peu de déchets, très économique. Pourquoi s’en priver !

La démarche « Faire soi-même » (Do It Yourself), c’est consommer de manière éco-responsable, éviter le gaspillage, choisir les produits mis en œuvre, mais c’est aussi se réapproprier une forme de savoir-faire, en maîtrisant les étapes et opérations nécessaires à l’obtention d’un produit fini.

« C’est cool, c’est bon pour soi

et c’est bon pour la planète. »

Accessible au + de 16 ans.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 17:30:00. EUR.

L’HanGare Rue Pierre Sémard

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A shampoo with no irritants for fragile skin, no toxicity for the environment, little or no waste, and great economy. Why deprive yourself?

The « Do It Yourself » approach means consuming in an eco-responsible way, avoiding waste, choosing the products used, but it also means reappropriating a form of know-how, mastering the steps and operations required to obtain a finished product.

« It’s cool, it’s good for you

and it’s good for the planet

Accessible to over 16s

Un champú que no contiene irritantes para las pieles sensibles, ni sustancias tóxicas para el medio ambiente, genera pocos o ningún residuo y es extremadamente económico. ¿Por qué privarse?

El « Hágalo usted mismo » significa consumir de forma eco-responsable, evitar los residuos, elegir los productos que utiliza, pero también significa recuperar una forma de saber hacer, dominar los pasos y las operaciones necesarias para obtener un producto acabado.

« Es genial, es bueno para ti

y es bueno para el planeta

Accesible a mayores de 16 años

Ein Shampoo ohne Produkte, die empfindliche Haut reizen, ohne Giftstoffe für die Umwelt, das keinen oder nur wenig Abfall erzeugt und sehr günstig ist. Warum sollte man darauf verzichten?

Do It Yourself bedeutet, umweltbewusst zu konsumieren, Verschwendung zu vermeiden und die verwendeten Produkte selbst auszuwählen.

« Es ist cool, es ist gut für dich

und es ist gut für den Planeten »

Ab 16 Jahren

