Atelier LOW-TECH : Le germoir L’HanGare Thiviers, 12 novembre 2023, Thiviers.

Thiviers,Dordogne

Une lowtech rassemble trois critères : utilité sociale (alimentation, hygiène, eau, énergie…), accessibilité et facilité d’appropriation, respect de l’environnement.

Partie 1 « Construire son germoir » / Partie 2 « Cuisiner les graines germées ».

2023-11-12 fin : 2023-11-12 17:00:00. EUR.

L’HanGare Rue Pierre Sémard

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A lowtech product meets three criteria: social utility (food, hygiene, water, energy…), accessibility and ease of use, and respect for the environment.

Part 1 « How to build a sprouter » / Part 2 « How to cook sprouted seeds »

Lowtech combina tres criterios: utilidad social (alimentación, higiene, agua, energía, etc.), accesibilidad y facilidad de uso, y respeto por el medio ambiente.

Parte 1 « Construir su germinador » / Parte 2 « Cocinar las semillas germinadas »

Ein Lowtech vereint drei Kriterien: sozialer Nutzen (Ernährung, Hygiene, Wasser, Energie…), Zugänglichkeit und einfache Aneignung, Umweltfreundlichkeit.

Teil 1 « Bauen Sie Ihr Keimgerät » / Teil 2 « Kochen Sie mit gekeimten Samen »

