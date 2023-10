Atelier Danse’Trad L’HanGare Thiviers, 11 novembre 2023, Thiviers.

Thiviers,Dordogne

Venez expérimenter, guider, apprendre, danser, jouer ! La mazurka est une danse de couple à trois temps aux accents souvent syncopés. Courante en bal folk, elle est très appréciée des habitués. La scottish est une danse de couple à deux temps, en position de danse de salon, très appréciée !.

2023-11-11 fin : 2023-11-11 18:30:00. EUR.

L’HanGare Rue Pierre Sémard

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and experiment, guide, learn, dance and play! The mazurka is a three-beat couple dance with an often syncopated rhythm. Common at folk dances, it’s a favorite with regulars. The scottish is a popular two-beat couple dance in ballroom position!

¡Ven a experimentar, guiar, aprender, bailar y jugar! La mazurca es una danza en pareja de tres tiempos con un ritmo a menudo sincopado. Común en los bailes folclóricos, es una de las favoritas de los asiduos. El scottish es un baile de pareja en dos tiempos, en posición de salón, ¡y es muy popular!

Kommen Sie zum Experimentieren, Anleiten, Lernen, Tanzen und Spielen! Die Mazurka ist ein Paartanz im Dreivierteltakt mit oft synkopierten Akzenten. Er ist auf Bal Folk üblich und wird von den Stammgästen sehr geschätzt. Der Scottish ist ein Paartanz im Zweivierteltakt, in Gesellschaftstanzposition, sehr beliebt!

Mise à jour le 2023-10-25 par Isle-Auvézère