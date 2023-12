Ayurvedic Yoga Massage L’HanGare et Nicolas Mathout Thiviers, 27 janvier 2024, Thiviers.

Thiviers Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 14:00:00

fin : 2024-01-27 17:30:00

Parfaite combinaison entre massage traditionnel indien et des techniques de yoga, cette méthode restructurante consiste à allier le massage profond et des étirements inspirés du yoga. C’est un excellent moyen d’assouplir les tissus et de soulager les articulations..

Parfaite combinaison entre massage traditionnel indien et des techniques de yoga, cette méthode restructurante consiste à allier le massage profond et des étirements inspirés du yoga. C’est un excellent moyen d’assouplir les tissus et de soulager les articulations.

Parfaite combinaison entre massage traditionnel indien et des techniques de yoga, cette méthode restructurante consiste à allier le massage profond et des étirements inspirés du yoga. C’est un excellent moyen d’assouplir les tissus et de soulager les articulations.

.

L’HanGare et Nicolas Mathout Rue Pierre Sémard

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-11 par Isle-Auvézère