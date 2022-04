L’Haleine des Statues, Brognon Rollin Centre Wallone-Bruxelles I 46Digital en foyer Paris Catégorie d’évènement: Paris

Dans le cadre de la programmation du cycle sur les films d’artiste et films sur l’art **25 Arts Seconde** / Éditions 2022 en collaboration avec les **Rencontres Internationales Paris / Berlin** **Brognon Rollin** a filmé les visages de statues de pierre en plans rapprochés, isolés de tout contexte. Des toiles d’araignée, mues par le vent, donnent l’impression qu’un filet d’air s’échappe de leurs bouches : les statues semblent respirer.

Dans le cadre du cycle 25 Arts Seconde, le CWB|Paris exposera la vidéo “L’Haleine des Statues” du duo d’artistes Brognon Rollin dans l’espace du 46 Digital. Centre Wallone-Bruxelles I 46Digital en foyer 46 rue Quincampoix, 75004 Paris Paris Paris 3e Arrondissement Paris

