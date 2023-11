Floating Valley L’Hachez-Vous Aubagne Catégories d’Évènement: Aubagne

Bouches-du-Rhône Floating Valley L’Hachez-Vous Aubagne, 25 novembre 2023, Aubagne. Floating Valley Samedi 25 novembre, 19h00 L’Hachez-Vous Prépare toi pour une soirée envoûtante au Bar Médiéval le Samedi 25 novembre de 19h à 23h !

Nous t’invitons à une soirée exceptionnelle avec le groupe « Floating Valley », un trio talentueux qui te transportera à travers le temps avec leurs incroyables reprises acoustiques.

Date : 25 novembre

Heure : 19h – 23h

Lieu : Bar Médiéval

Le concert est GRATUIT, alors rassemble tes amis et plonge dans l’ambiance

Au menu de la soirée, délecte toi de délicieux hot dogs qui sauront satisfaire tes papilles tout en profitant de la musique envoûtante de Floating Valley.



2023-11-25T19:00:00+01:00 – 2023-11-25T23:00:00+01:00

