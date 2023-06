Castor Troy L’Hachez-Vous Aubagne Aubagne Catégories d’Évènement: Aubagne

Bouches-du-Rhône Castor Troy L’Hachez-Vous Aubagne, 9 juin 2023, Aubagne. Castor Troy Vendredi 9 juin, 20h00 L’Hachez-Vous Une avalanche de tubes mélangés entre eux sur une ambiance rock, tu peux t’amuser en mode blind test le tout en extérieur, si le temps le permet, dans ce fabuleux endroit insolite où tu peux lancer des haches, boire un coup et/ou commander de quoi manger, Food-Truck sur place. Soirée au top garantie. L’Hachez-Vous ZI les Paluds 6 Avenue des Caniers 13400 AUBAGNE Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-09T20:00:00+02:00 – 2023-06-09T23:00:00+02:00

2023-06-09T20:00:00+02:00 – 2023-06-09T23:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Aubagne, Bouches-du-Rhône Autres Lieu L'Hachez-Vous Adresse ZI les Paluds 6 Avenue des Caniers 13400 AUBAGNE Ville Aubagne Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville L'Hachez-Vous Aubagne

L'Hachez-Vous Aubagne Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubagne/

Castor Troy L’Hachez-Vous Aubagne 2023-06-09 was last modified: by Castor Troy L’Hachez-Vous Aubagne L'Hachez-Vous Aubagne 9 juin 2023