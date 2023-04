Conférence de Valérie Jousseaume L’Habitarelle, 16 mai 2023, Châteauneuf-de-Randon.

Conférence de Valérie Jousseaume Mardi 16 mai, 20h00 L’Habitarelle Sur inscription

La façon dont on aménage notre territoire n’est que la matérialisation de notre façon de penser, de notre façon d’être au monde. Aujourd’hui le monde et notre société changent, il est temps de prévoir le changement de notre aménagement. Nos ancêtres paysans voyaient le monde comme un potager, qui devait à tout prix rester durablement fertile. La société moderne voit le monde comme une usine à produire et à consommer, le territoire est zoné de façon fonctionnelle. Et le monde qui naît, comment voit-il la vie ?

Le but de cette conférence est de donner du sens à la transition de civilisation en cours pour les territoires, afin d’anticiper les mutations à venir. C’est permettre aux habitants, aux élus, aux acteurs du développement local et de l’aménagement, d’élargir leur pouvoir de réflexion et donc leur pouvoir d’action.

L'Habitarelle Hôtel de la Poste 48170 Châteauneuf-de-Randon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-16T20:00:00+02:00 – 2023-05-16T21:30:00+02:00

