Visite du Chantier du Lycée de Baimbridge Vendredi 13 octobre, 10h00 LGT Baimbridge places limitées

Dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture 2023, la ville des Abymes en partenariat avec la Région et le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de Guadeloupe invitent des élèves du lycée à découvrir le chantier de restructuration du Lycée d’enseignement général et technologique de Baimbridge lors d’une visite guidée en présence des architectes Mr Marton et Mr Berthelot.

LGT Baimbridge Bd des Héros, Les Abymes 97139 Les Abymes 97139 Guadeloupe https://bokantaj.abymes.fr/8/1806/visite-guidee-du-chantier-de-restructuration-du-lycee-denseignement-general-et-technologique-de-baimbridge

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T16:00:00+02:00 – 2023-10-13T17:00:00+02:00

