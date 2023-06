COCKTAIL MARIN LGR Saint-Palais-sur-Mer, 12 août 2023, Saint-Palais-sur-Mer.

COCKTAIL MARIN 13 – 26 août LGR 975 euros (sans transport) => + 100 euros pour des départs du Nord de la France/région parisienne. Nous contacter pour les points de ramassage.

SITUATION GEOGRAPHIQUE:

Situé dans le département de la Charente-Maritime et en bordure de l’océan Atlantique, Saint-Palais-sur-Mer est une des stations touristiques les plus attrayantes du Pays Royannais.

Elle offre, dans un espace de verdure, une multitude de paysages bordés de forêts, de grandes plages de sable fin, de conches plus intimistes et de côtes rocheuses.

Saint-Palais-sur-Mer, c’est aussi une station très animée offrant au public de nombreuses animations en centre ville et sur l’esplanade de la Grande Côte que l’on rejoint par le sentier des douaniers.

HEBERGEMENT:

Le centre de vacances « Louis-Gaston Roussillat » est situé au sud de la Charente-Maritime, en plein cœur du pays Royannais dans la station balnéaire de Saint-Palais sur mer.

Situé à l’embouchure de l’estuaire de la Gironde et face à l’océan Atlantique, le centre de vacances est à mi-chemin entre le centre ville et la plage de la Grande Côte qu’il est possible de rejoindre pour l’un comme pour l’autre par le sentier des douaniers.

Implanté sur un parc de 2 hectares, le centre se trouve à 60 m de la plage du Platin !

Notre centre est composé de 3 ailes de 60 enfants environ.

Une aile nous est réservée entièrement !

Elle est composée de chambres de 4 à 8 lits avec les sanitaires sur le palier.

2 salles d’activités et 1 salle de restauration (80 couverts environ) sont à disposition des enfants.

RESTAURATION:

Cuisine soignée, variées et diversifiée. Tout est préparé sur place par un chef cuisinirer.

Repas servis à table dans une véritable salle à manger ambiance champêtre

Dégustation d’au moins une spécialité locale.

Régimes alimentaires respectés.

PROGRAMME D’ACTIVITES:

Découverte du char à voile (+ de 8 ans)

Initiation Funboat + sortie à Youpiland (- de 8 ans)

Journée en vélo

Visite du zoo de la Palmyre

Baignades (plages + piscine privée)

Accrobranche

Approche de Fort Boyard

Visite de l’île d’Aix

Promenades

Mais encore…

En complément, les enfant pourront utiliser à volonter les équipements du centre : terrain de foot, de tennis, grands espaces extérieurs incluant un petit bois, nombreuses salles d’activités…

ENCADREMENT:

Notre taux d’encadrement est de 1 adulte pour 7 jeunes. Notre équipe est diplômée et déclarée auprès des services de Jeunesse et Sports dont :

– 1 Directeur BAFD (ou équivalence)

-1 Assistante sanitaire PSC1-

– animateurs BAFA ou stagiaires

Toutes les activités sportives spécifiques sont encadrées par des Brevets d’Etats, mais toujours accompagnés des animateurs de notre équipe d’animation.

TRANSPORT:

Car grand tourisme avec toilette, TV, sièges inclinables…

Minibus à disposition de notre équipe durant le séjour

Plus d’information: https://www.adav-vacances.com/sejour/lgr

