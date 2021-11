Orthez centre socioculturel d'Orthez Orthez, Pyrénées-Atlantiques LGBTIME centre socioculturel d’Orthez Orthez Catégories d’évènement: Orthez

centre socioculturel d'Orthez, le samedi 2 octobre à 14:00

Le Centre Socioculturel d’Orthez devient une safe zone où, sous diverses formes et dans le cadre de la lutte contre les LGBTQ+ phobies, on cultuve le vivre ensemble. Couleurs et paillettes au programme.

Sur inscription

Journée d'informations et de prévention contre les LGBTphobies à Orthez
centre socioculturel d'Orthez
2 rue Pierre Lasserre
Orthez
Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T14:00:00 2021-10-02T20:00:00

