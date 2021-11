Orthez centre socioculturel d'Orthez Orthez, Pyrénées-Atlantiques LGBTIME centre socioculturel d’Orthez Orthez Catégories d’évènement: Orthez

centre socioculturel d’Orthez, le samedi 2 octobre à 14:00

Le Centre Socioculturel d’Orthez devient une safe zone où, sous forme de débats, d’ateliers participatifs, créatifs, d’exposition, avec la présences de partenaires extérieurs, on cultve le vivre ensemble, arrosé de paillettes, de bienveillance et de bonne humeur.

Sur inscription, gratuité

journée de lutte contre les discriminations LGBTQ+ centre socioculturel d’Orthez 2 rue Pierre Lasserre Orthez Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T14:00:00 2021-10-02T20:00:00

