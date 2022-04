L’Fac à Sons #3 : Préchauffe du L’Paille à Sons Chartres, 7 mai 2022, Chartres.

L’Fac à Sons #3 : Préchauffe du L’Paille à Sons Chartres

2022-05-07 19:30:00 19:30:00 – 2022-05-07 23:30:00 23:30:00

Chartres Eure-et-Loir

La préchauffe au L’Paille à Sons est de retour ! Après deux magnifiques mises en jambes au festival en 2016 et 2019 (notamment les 15 ans du Bhale Bacce Crew qu’on embrasse), on remonte le thermostat au maximum un mois avant le festival… et toujours aux côtés du Foyer d’Accueil Chartrain !

Préventes disponibles par notre billetterie HelloAsso , toujours sur donation libre mais cette fois-ci avec un prix minimum correspondant au seuil d’équilibre calculé de la manifestation (tous vos éventuels dons serviront à financer le festival en juin) :

Prix minimum : 8€ ou + (sans frais de loc.)

Billetteri : https://www.helloasso.com/associations/les-sons-du-sous-sol/evenements/l-fac-a-sons-3-prechauffe-l-paille-a-sons-8

lessonsdusoussol@gmail.com +33 2 37 23 40 00

