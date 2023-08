Festival de l’Illustration Pyrénéenne à Lézignan LEZIGNAN Lézignan, 16 septembre 2023, Lézignan.

Lézignan,Hautes-Pyrénées

Venez découvrir autour d’une rando expo de 6kms entre les villages de Lezignan et Bourréac, des illustrations de nos belles Pyrénées. Des invités photographes, dessinateurs, peintres vous feront partager leurs univers. Des animations, des ateliers et une restauration seront proposés de 11 h à 22h30.

LEZIGNAN

Lézignan 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Come and discover illustrations of our beautiful Pyrenees on a 6km walk/exhibition between the villages of Lezignan and Bourréac. Guest photographers, cartoonists and painters will share their worlds with you. Entertainment, workshops and catering will be available from 11 a.m. to 10:30 p.m

Venga a descubrir ilustraciones de nuestros hermosos Pirineos en una exhibición a pie de 6 km entre los pueblos de Lezignan y Bourréac. Fotógrafos, dibujantes y pintores invitados compartirán sus mundos con usted. Habrá animación, talleres y refrescos de 11.00 a 22.30 h

Entdecken Sie auf einer 6 km langen Wanderung zwischen den Dörfern Lezignan und Bourréac Illustrationen unserer schönen Pyrenäen. Die eingeladenen Fotografen, Zeichner und Maler lassen Sie an ihrer Welt teilhaben. Von 11 Uhr bis 22.30 Uhr werden Animationen, Workshops und Essen angeboten

