LA CEBE FÊTE NOËL Lézignan-la-Cèbe, 17 décembre 2023, Lézignan-la-Cèbe.

Lézignan-la-Cèbe Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 14:00:00

fin : 2023-12-17

Ho ! Ho ! Ho ! Le jour J approche à grands pas…. Cochez le 17 Décembre sur vos agendas….c’est à Lézignan la Cèbe que ça se passe !.

La Cèbe fête Noël !

Au programme de cette journée festive sous le regard du Père Noël :

– Balades en calèche et en poney

– Jeux gonflables et en bois

– Chants de Noël avec la chorale Lez’enchantés

– A partir de 16h le Père Noël sera pas nous pour faire quelques photos souvenirs avec les petits et grands enfants

Vente de gâteaux et buvette sur place !

#NOEL2023

.

Lézignan-la-Cèbe 34120 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-12 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE