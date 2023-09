LA CEBE EN ROSE Lézignan-la-Cèbe, 1 octobre 2023, Lézignan-la-Cèbe.

Lézignan-la-Cèbe,Hérault

Marchez, courez, pédalez à Lézignan-la-Cèbe ! Quel que soit votre niveau, venez partager un moment convivial pour une belle cause, la lutte contre le cancer du sein (sensibilisation et la prévention).

Marche : 7 km

VTT : 7 km.

2023-10-01 09:30:00 fin : 2023-10-01 . EUR.

Lézignan-la-Cèbe 34120 Hérault Occitanie



Walk, run, cycle in Lézignan-la-Cèbe! Whatever your level, come and share a convivial moment for a great cause: the fight against breast cancer (awareness and prevention).

Walking: 7 km

Mountain biking: 7 km

¡Camine, corra o pedalee en Lézignan-la-Cèbe! Sea cual sea su nivel, venga a compartir un momento de convivencia por una gran causa: la lucha contra el cáncer de mama (sensibilización y prevención).

Marcha: 7 km

Bicicleta de montaña: 7 km

Gehen, laufen, radeln Sie in Lézignan-la-Cèbe! Egal, welches Niveau Sie haben, kommen Sie und teilen Sie einen geselligen Moment für eine schöne Sache, den Kampf gegen Brustkrebs (Sensibilisierung und Prävention).

Wandern: 7 km

Mountainbike: 7 km

Mise à jour le 2023-09-14 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE