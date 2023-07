L’ÉTÉ EN CORBIÈRES – CHÂTEAU DU GRAND CAUMONT Lézignan-Corbières, 29 juillet 2023, Lézignan-Corbières.

Lézignan-Corbières,Aude

Le Château du Grand Caumont a le plaisir de vous convier à une dégustation de ses vins au verre ou à la bouteille ainsi que des vins du Château de Luc, du Château Étang des Colombes et du Clos du Cers.

Restauration sur place assurée par Beef or Fish (Food truck).

Réservation conseillée..

2023-07-29 19:30:00 fin : 2023-07-29 23:00:00. .

Lézignan-Corbières 11200 Aude Occitanie



Château du Grand Caumont is pleased to invite you to a tasting of its wines by the glass or bottle, as well as wines from Château de Luc, Château Étang des Colombes and Clos du Cers.

On-site catering provided by Beef or Fish (food truck).

Reservations recommended.

Château du Grand Caumont tiene el placer de invitarle a una degustación de sus vinos por copa o botella, así como de los vinos de Château de Luc, Château Étang des Colombes y Clos du Cers.

Catering a cargo de Beef or Fish (food truck).

Se recomienda reservar.

Das Château du Grand Caumont freut sich, Sie zu einer Verkostung seiner Weine im Glas oder in der Flasche sowie der Weine des Château de Luc, des Château Étang des Colombes und des Clos du Cers einzuladen.

Verpflegung vor Ort durch Beef or Fish (Foodtruck).

Reservierung empfohlen.

