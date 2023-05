FEST’IN EXÉA – CHÂTEAU DE SÉRAME, 6 mai 2023, .

Cette journée de détente en musique vous permettra de participer à des activités pour toute la famille et de déguster nos vins ainsi que la délicieuse cuisine proposée par les food-trucks.

Venez découvrir les coulisses de notre domaine viticole tout en savourant les produits frais et artisanaux de notre marché de producteurs locaux.

Et au programme pour les enfants, des jeux de société géants et un château gonflable !

Rejoignez-nous pour profiter de cette journée dans le cadre convivial du Château de Sérame..

2023-05-06 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-06 23:00:00

Lézignan-Corbières 11200 Aude Occitanie



This relaxing day of music will allow you to participate in activities for the whole family and to taste our wines and the delicious cuisine offered by the food-trucks.

Come and discover the behind-the-scenes of our winery while enjoying the fresh and artisanal products of our local farmers’ market.

And for the kids, there will be giant board games and a bouncy castle!

Join us to enjoy this day in the friendly setting of the Château de Sérame.

Este día de relax y música le permitirá participar en actividades para toda la familia y degustar nuestros vinos y la deliciosa cocina que ofrecen los food-trucks.

Venga a descubrir lo que ocurre entre bastidores en nuestra bodega mientras disfruta de los productos frescos y artesanales de nuestro mercado local de agricultores.

Y para los niños, habrá juegos de mesa gigantes y un castillo hinchable

Únase a nosotros para disfrutar de este día en el acogedor entorno del Château de Sérame.

An diesem entspannten Tag mit Musik können Sie an Aktivitäten für die ganze Familie teilnehmen und unsere Weine sowie die köstliche Küche, die von den Foodtrucks angeboten wird, probieren.

Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen unseres Weinguts und genießen Sie dabei die frischen, handwerklich hergestellten Produkte unseres lokalen Bauernmarkts.

Und für die Kinder stehen riesige Gesellschaftsspiele und eine Hüpfburg auf dem Programm!

Begleiten Sie uns und genießen Sie diesen Tag in der geselligen Umgebung des Château de Sérame.

