Concert de l’Harmonie Sortilège Place de la Payse, 13 mai 2023, Lezay.

Suite au succès de sa session automnale en 2022, tant auprès des musiciens que de son public, l’Harmonie Sortilège reprend du service pour une session printanière ! Deux concerts gratuits clôtureront cette session où nous aurons la chance d’accompagner, le temps d’un concerto, le soliste Arnaud Sevault à l’euphonium, toujours sous la baguette de Louis Théveniau, notre directeur musical.

Retrouvez nous :

Le 13 mai 2023 à 20h30 – Salle des fêtes – Lezay (79)

Le 14 mai 2023 à 17h – Espace Agapit – Saint-Maixent l’Ecole (79)

Concerts Gratuits sans réservation. Il est donc conseillé d’arriver 15 minutes avant le début de la représentation pour bénéficier des meilleures places.

Pour plus d’informations, contactez l’orchestre par mail : association.sortilege@gmail.com

Ou visitez notre site internet www.associationsortilege.com.

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 22:30:00. EUR.

Place de la Payse Salle des fêtes

Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Following the success of its autumn session in 2022, as well with the musicians as with its public, the Harmonie Sortilège takes again service for a spring session! Two free concerts will close this session where we will have the chance to accompany, the time of a concerto, the soloist Arnaud Sevault with the euphonium, always under the baton of Louis Théveniau, our musical director.

Meet us again:

May 13, 2023 at 8:30 pm – Salle des fêtes – Lezay (79)

May 14, 2023 at 5pm – Espace Agapit – Saint-Maixent l’Ecole (79)

Free concerts without reservation. It is therefore advised to arrive 15 minutes before the beginning of the performance to get the best seats.

For more information, contact the orchestra by email : association.sortilege@gmail.com

Or visit our website www.associationsortilege.com

Tras el éxito de su sesión de otoño de 2022, tanto entre los músicos como entre su público, ¡la Harmonie Sortilège vuelve para una sesión de primavera! Dos conciertos gratuitos cerrarán esta sesión en la que tendremos la oportunidad de acompañar, durante el tiempo de un concierto, al solista Arnaud Sevault al bombardino, siempre bajo la batuta de Louis Théveniau, nuestro director musical.

Nos vemos de nuevo

13 de mayo de 2023 a las 20:30 h – Salle des fêtes – Lezay (79)

14 de mayo de 2023 a las 17:00 h – Espace Agapit – Saint-Maixent l’Ecole (79)

Conciertos gratuitos sin reserva previa. Se recomienda llegar 15 minutos antes del comienzo de la actuación para conseguir los mejores asientos.

Para más información, póngase en contacto con la orquesta por correo electrónico: association.sortilege@gmail.com

O visite nuestro sitio web www.associationsortilege.com

Nach dem Erfolg der Herbstsession im Jahr 2022, sowohl bei den Musikern als auch beim Publikum, nimmt die Harmonie Sortilège ihre Arbeit für eine Frühlingssession wieder auf! Zwei kostenlose Konzerte werden diese Session abschließen, bei denen wir die Gelegenheit haben werden, den Solisten Arnaud Sevault am Euphonium für die Dauer eines Konzerts zu begleiten, immer unter der Leitung unseres musikalischen Leiters Louis Théveniau.

Treffen Sie uns :

Am 13. Mai 2023 um 20:30 Uhr – Festsaal – Lezay (79)

Am 14. Mai 2023 um 17 Uhr – Espace Agapit – Saint-Maixent l’Ecole (79)

Kostenlose Konzerte ohne Reservierung. Es ist daher ratsam, 15 Minuten vor Beginn der Aufführung einzutreffen, um die besten Plätze zu ergattern.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte per E-Mail an das Orchester: association.sortilege@gmail.com

Oder besuchen Sie unsere Website www.associationsortilege.com

Mise à jour le 2023-03-22 par ADT 79