Lez’arts Le Trait d’Union Piré-Chancé, samedi 6 avril 2024.

Lez’arts Le Trait d’Union Piré-Chancé Ille-et-Vilaine

C’est avec grand plaisir que la commission culture vous accueillera, pour sa 14ème exposition des Lez’arts, le samedi 6 et dimanche 7 avril prochain, au Trait d’Union.

Cette manifestation culturelle recevra, cette année, quatre peintres et un sculpteur. Ils vous présenteront leurs œuvres et vous feront découvrir leur passion et leur talent.

Le vendredi 5 avril sera réservé aux deux écoles. En effet, comme chaque année, les enfants, très curieux et riches de questions, viendront contempler les tableaux et les sculptures.

N’hésitez pas à venir déambuler entre ces œuvres pendant ce weekend, les artistes seront très heureux de vous dévoiler leurs univers.

Exposition d’artistes locaux Nellissa, Nicole Jousse, Gaby, Lydie Messager et Christian Boulanger. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Le Trait d’Union 2 Rue Neuve

Piré-Chancé 35150 Ille-et-Vilaine Bretagne

L’événement Lez’arts Piré-Chancé a été mis à jour le 2024-03-11 par OT CHATEAUGIRON