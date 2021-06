LEZ’ARTS MOUVANTS Saint-André-de-Sangonis, 26 juin 2021-26 juin 2021, Saint-André-de-Sangonis.

LEZ’ARTS MOUVANTS 2021-06-26 – 2021-06-26

Saint-André-de-Sangonis 34725 Saint-André-de-Sangonis

L’association La Sauce de Saint-André de Sangonis vous présente Lez’Arts Mouvants, un festival de spectacles vivants et de talents locaux dans toute leur diversité !

Le samedi 26 juin, de 14h à 21h, venez déambuler dans les rues du village et découvrir les nombreux spectacles et ateliers d’artisanat.

Au programme :

– de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h, les artistes et artisans vous ouvrent leurs portes : l’Atelier des Possibles (peintures, photographies), Atelier de la Compagnie Carambole (céramiques), Démonstration de tournage et de chantournage sur bois…

– à 14h, 15h, 16h et 17h , Spectacles chez vos voisins : Chewing Notes (Quartet Jazz), Marie Armande (Guitare et chansons réunionnaises), La Farouche Compagnie – Contes « A l’envolée »,, Compagnie Belly Bouton (Cirque contemporain, deux spectacles différents). Tarif : 2€

– de 18h30 à 20h, Spectacles gratuits : Ma Non Troppo (choeur amateur) et Saly Danse (danse et percussions africaines)

– à 20h, pot convivial pour terminer la journée

Billetterie et programme détaillé disponible sur https://lasauce34.org/lezartsmouvants/

lasaucestandre@gmail.com https://lasauce34.org/lezartsmouvants/

