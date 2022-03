LezArts en Grange sous chapiteau Trévou-Tréguignec, 9 avril 2022, Trévou-Tréguignec.

LezArts en Grange sous chapiteau Trévou-Tréguignec

2022-04-09 – 2022-04-09

Trévou-Tréguignec Côtes d’Armor Trévou-Tréguignec

Lez’Arts en Grange occupe cette année un chapiteau et plus encore à Trestel à l’occasion des 100 ans du Centre de rééducation.

Au programme : du cirque, de la danse, des surprises, de la création… Sur scène, dans les assiettes… dans les têtes, avec les gambettes… On va vous faire danser, on va vous faire la fête ! Réservation repas obligatoire.

Trévou-Tréguignec

