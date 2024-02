Lez’arts en fête Surgères, samedi 23 mars 2024.

Lez’arts en fête Surgères Charente-Maritime

Première édition de Lez’arts en fête, une exposition d’œuvres artisanales en tout genre avec plus de 30 artisans.

Démonstrations et vente à la Salle du Lavoir, et vente uniquement au Castel Park.

Buvette et petite restauration.

Navette par calèche

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23

fin : 2024-03-24

Salle du lavoir & Castel park

Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine uacisurgeres@gmail.com

L’événement Lez’arts en fête Surgères a été mis à jour le 2024-02-09 par Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin