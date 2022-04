Lez’Arts Eclectiques – LEZAE Le Barp Le Barp Catégories d’évènement: Gironde

Lez’Arts Eclectiques – LEZAE Le Barp, 20 mai 2022, Le Barp. Lez’Arts Eclectiques – LEZAE Le Barp

2022-05-20 – 2022-05-22

Le Barp Gironde Festival afro

Au programme :

– Souffle de Baobab, les migrations : spectacle de danses d’Afrique

– Ateliers

– Marché

– Repas africain. Festival afro

Le Barp

