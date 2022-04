LeZ’Arts au soleil – édition 2022 Coulanges-sur-Yonne Coulanges-sur-Yonne Catégories d’évènement: Coulanges-sur-Yonne

LeZ’Arts au soleil, c’est une exposition regroupant artisans d’art et artistes. L’édition annuelle se déroulera le 1er mai à Coulanges-sur-Yonne. Au programme :

* la compagnie Ambraluna viendra faire une représentation l’après-midi

* et la troupe L’éveil de la Vallée proposera un spectacle de danse dans la matinée Venez découvrir le travail et le savoir-faire d’une vingtaine d’artistes et artisans d’art dans une ambiance festive ! coulangesenfetes89@gmail.com Avis aux amateurs d’artisanat !

