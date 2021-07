Coulanges-la-Vineuse Coulanges-la-Vineuse COULANGES LA VINEUSE, Yonne Lez’Arts au Soleil Coulanges-la-Vineuse Coulanges-la-Vineuse Catégories d’évènement: COULANGES LA VINEUSE

Yonne

Lez’Arts au Soleil Coulanges-la-Vineuse, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Coulanges-la-Vineuse. Lez’Arts au Soleil 2021-07-11 – 2021-07-11

Coulanges-la-Vineuse Yonne Coulanges-la-Vineuse EUR Une exposition à ciel ouvert, les artisans d’art viennent à vous.

Découvrez les créations et le savoir-faire de plus de 20 artisans.

– 9 h 30 : ouverture de l’exposition

– 11 h : danse avec la Compagnie du Lys Blanc

– 14 h : l’Accord de Léon par Bambini

– 16 h : les contes d’Ambraluna

– 19 h : concert avec le groupe Doc

– 22 h : danse avec le feu de Céline Guillaume +33 3 86 81 70 32 Une exposition à ciel ouvert, les artisans d’art viennent à vous.

Découvrez les créations et le savoir-faire de plus de 20 artisans.

– 9 h 30 : ouverture de l’exposition

– 11 h : danse avec la Compagnie du Lys Blanc

– 14 h : l’Accord de Léon par Bambini

– 16 h : les contes d’Ambraluna

– 19 h : concert avec le groupe Doc

– 22 h : danse avec le feu de Céline Guillaume dernière mise à jour : 2021-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: COULANGES LA VINEUSE, Yonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Coulanges-la-Vineuse Adresse Ville Coulanges-la-Vineuse lieuville 47.69981#3.58085