Vicq-sur-Gartempe Le Tarde Vicq-sur-Gartempe, Vienne LEZART FESTIVAL Queer Le Tarde Vicq-sur-Gartempe Catégories d’évènement: Vicq-sur-Gartempe

Vienne

LEZART FESTIVAL Queer Le Tarde, 27 août 2021, Vicq-sur-Gartempe. LEZART FESTIVAL Queer

du vendredi 27 août au dimanche 29 août à Le Tarde

LEZART Festival 100% queer , tout public .En plein air au milieu des bois. Scène pop- rock française et internationale.Avec MADEMOISELLE K le 27, FREDRIKA STAHL le 28. En partenariat avec le collectif lesbien THE LEZ TEAM. Dj set electro, cabaret, exposition d’art et artisanat… Plus de 30 artistes. Nuit dance DJ le 28 de 00H00 à 4H00. Camping sur place pour les festivaliers Resto rapide /bar

sur HELLOASSO.com, 45€ la journée de 14H à Minuit, voir les différents pass sur Helloasso.com

Lezart festival, vitrine des artistes féminins, LGBT ou non, ouvert à tous. Musique, Danse, expo, photo, peinture, dessins, DJ set, restauration sur place. Le Tarde 1, Le tarde – 86260 – Vicq sur Gartempe Vicq-sur-Gartempe Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-27T14:00:00 2021-08-27T23:55:00;2021-08-28T14:00:00 2021-08-28T23:55:00;2021-08-29T00:00:00 2021-08-29T04:00:00

Détails Catégories d’évènement: Vicq-sur-Gartempe, Vienne Autres Lieu Le Tarde Adresse 1, Le tarde - 86260 - Vicq sur Gartempe Ville Vicq-sur-Gartempe lieuville Le Tarde Vicq-sur-Gartempe