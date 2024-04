Lézard’tistes l’abeille à l’oreille Montlaur-en-Diois, mardi 23 avril 2024.

Lézard’tistes dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 23 – 27 avril l’abeille à l’oreille 370

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-23T10:00:00+02:00 – 2024-04-23T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-27T00:00:00+02:00 – 2024-04-27T16:00:00+02:00

Bienvenue dans le Haut DIois, au cœur d’un décor harmonieux entre rochers du Claps et montagnes du Vercors.

Nous apprivoiserons ces décors par le jeu : explorer, sauter de bloc en bloc, atteindre le sommet et descendre telle une araignée au bout de son fil. Nous nous en inspirerons et fabriquerons des créatures végétales parées de couleurs naturelles. D’un coup de baguette végétale, nos personnages prendront vie sur les rochers ; maître de l’esbroufe, tu seras le metteur en scène.

Notre créativité sera mise au service de la cuisine, du vivre ensemble au campement.

En avril, ne te découvre pas d’un fil : nous dormirons dans nos duvets chauds sous des tentes et pourrons partager les temps libres et collectifs dans une salle commune douillette.

l’abeille à l’oreille la plaine, Montlaur en Diois Montlaur-en-Diois 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « voyageursdescimes@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.voyageursdescimes.com/ »}]

nature escalade