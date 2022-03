LEZ FASHION DAYS Montpellier, 21 mai 2022, Montpellier.

LEZ FASHION DAYS Montpellier

2022-05-21 – 2022-05-22

Montpellier Hérault

Oui, Paris est bel et bien la ville la plus mode du monde ! Mais qui a dit que la MODE devait s’arrêter aux portes de la capitale ?

Le Lez Fashion Days – Montpellier impose son cachet de la mode dans la région de l’Occitanie, il regroupe des créateurs, stylistes renommés, jeunes talents, revendeurs de mode et les enseignes « second life » pour marquer un premier rassemblement festif et collaboratif autour de la mode.

La France et ses régions ne sont telles pas le reflet de sa capitale ?

QUELLE INNOVATION ?

Créativité, diversité, mutualité… Telle pourrait être la devise de notre évènement Lez Fashion Days – MONTPELLIER.

Oui, le format est innovant, il allie, le spectacle, l’attractivité, la visibilité et des actions concrètes pour mettre en lumière les métiers de la mode et de la culture.

Cet évènement met l’accent sur les créateurs, stylistes mais également sur les revendeurs qui nous permettent d’accéder en local aux dernières tendances de la mode internationale. Et puisque la mode « passe et revient », le Lez Fashion Days – Montpellier se mobilise autour de l’Upcycling (second life).

MONTPELLIER et sa région AIME LA MODE !

MONTPELLIER et sa région AIME LA MODE !

dernière mise à jour : 2022-03-17 par