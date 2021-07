Aveize Aveize Aveize, Rhône Lez’ arts des champs Aveize Aveize Catégories d’évènement: Aveize

Lez’ arts des champs Aveize, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Aveize. Lez’ arts des champs 2021-07-10 15:00:00 15:00:00 – 2021-07-10 01:00:00 01:00:00 Ferme de Pâquerette 260 rue de l’école

Aveize Rhône Aveize Après-midi jeux / vélo / contes pour enfant et à partir de 18h : 2 concerts. jeunesse@centresocial-archipel.fr +33 6 73 61 90 51 dernière mise à jour : 2021-06-30 par

Ferme de Pâquerette 260 rue de l'école Aveize