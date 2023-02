Leys + Tyf LA ROUTE DU SON, 12 mars 2023, BILLERE.

Leys + Tyf LA ROUTE DU SON. Un spectacle à la date du 2023-03-12 à 19:15 (2023-03-12 au ). Tarif : 14.8 à 14.8 euros.

Ampli (LR21009155) présente : Gratuit pour les moins de 12 an(s) LEYS Connu du grand public grâce à l’émission phare Nouvelle École produite par la célèbre plateforme Netflix, Leys de son vrai nom Leslie Makiesse est une rappeuse française originaire du congo et de centrafrique, très jeune elle est bercée par le rap et décide de mettre le pied à l’étrier en 2016 en lançant ses premiers freestyles sur les réseaux sociaux qui suscitent rapidement beaucoup de réactions. Quelques années plus tard, des émissions de rap comme rentre dans le cercle, couvre-feu, Red Bull Binks l’invitent pour qu’elle puisse partager sa maîtrise de l’exercice, un pari gagné car chaque apparition augmente sa popularité, ce qui lui permet de faire les premières parties de grands artistes telles que Kery James qui l’invite en première partie du zénith de Paris. De nombreux singles voient le jour, ainsi que plusieurs performances à Skyrock lors de Planète Rap qui cumulent des milliers de vues et de réactions. Plus d’un million de streams sur le son Parabellum, un énorme coup d’accélérateur pour Leys qui prépare actuellement son premier EP qui devrait voir le jour courant 2023.

LA ROUTE DU SON BILLERE Allée Montesquieu Pyrnes-Atlantiques

LEYS

