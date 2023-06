GRATIFERIA Leyritz-Moncassin, 18 juin 2023, Leyritz-Moncassin.

Leyritz-Moncassin,Lot-et-Garonne

Le principe : tout est gratuit. Vous pouvez déposer ce que vous souhaitez, avant le jour J en nous contactant au 06 08 11 69 24.

Pour déposer vos affaires : jours de dépôts vendredi 16 et samedi 17 de 9h à 12h.

Boissons et petite restauration payantes sur place..

2023-06-18 à ; fin : 2023-06-18 18:00:00. .

Leyritz-Moncassin 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The principle: everything is free. You can drop off whatever you like, before the big day, by contacting us on 06 08 11 69 24.

To drop off your belongings: drop-off days Friday 16th and Saturday 17th from 9am to 12pm.

Drinks and snacks available on site.

El principio: todo es gratis. Puede dejar lo que quiera antes del gran día poniéndose en contacto con nosotros en el 06 08 11 69 24.

Para dejar sus pertenencias: días de entrega viernes 16 y sábado 17 de 9.00 a 12.00 horas.

Bebidas y tentempiés disponibles in situ.

Das Prinzip: Alles ist kostenlos. Sie können alles, was Sie möchten, vor dem Tag X abgeben, indem Sie uns unter 06 08 11 69 24 kontaktieren.

Um Ihre Sachen abzugeben: Abgabetage Freitag, den 16. und Samstag, den 17. von 9.00 bis 12.00 Uhr.

Getränke und kleine Snacks sind vor Ort kostenpflichtig.

Mise à jour le 2023-05-31 par OT Coteaux et Landes de Gascogne