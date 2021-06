Leynes Leynes Leynes, Saône-et-Loire Leynes, son incroyable patrimoine Leynes Leynes Catégories d’évènement: Leynes

Saône-et-Loire

Leynes, son incroyable patrimoine Leynes, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Leynes. Leynes, son incroyable patrimoine 2021-07-02 – 2021-07-02 Rue de la Mairie Devant la mairie

Leynes Saône-et-Loire Leynes 15 15 EUR Venez découvrir le village de Leynes, véritable joyau, situé entre le Mâconnais et le Beaujolais. Village viticole, il vous montrera aussi son riche passé à travers les restes de son château et son église romane, entre autre. Mais ne vous y méprenez pas, Leynes est aussi incroyablement moderne avec trois fresques de Street art, réalisé par un artiste mondialement connu, que nous évoquerons pendant la visite. Nous terminerons par une dégustation de vin locaux. Pour réserver, cliquez sur le lien ci dessous:

billetweb.fr/leynes http://billetweb.fr/leynes Venez découvrir le village de Leynes, véritable joyau, situé entre le Mâconnais et le Beaujolais. Village viticole, il vous montrera aussi son riche passé à travers les restes de son château et son église romane, entre autre. Mais ne vous y méprenez pas, Leynes est aussi incroyablement moderne avec trois fresques de Street art, réalisé par un artiste mondialement connu, que nous évoquerons pendant la visite. Nous terminerons par une dégustation de vin locaux. Pour réserver, cliquez sur le lien ci dessous:

billetweb.fr/leynes dernière mise à jour : 2021-06-15 par

Détails Catégories d’évènement: Leynes, Saône-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Leynes Adresse Rue de la Mairie Devant la mairie Ville Leynes lieuville 46.26779#4.72965