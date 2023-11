Contes et origamis de Noël à Leyme Leyme, 13 décembre 2023, Leyme.

Leyme,Lot

Plongeons ensemble dans la féérie des fêtes…

D’abord quelques lectures d’albums pour libérer l’imaginaire, puis il sera temps de créer une élégante déco de Noël grâce à l’art du pliage japonais ; contes et origamis raviront grands et petits !

Gratuit sur inscription, à partir de 7 ans..

2023-12-13 14:00:00 fin : 2023-12-13 . EUR.

Leyme 46120 Lot Occitanie



Let’s immerse ourselves in the magic of the festive season?

First, we’ll read a few books to free our imaginations, and then it’s time to create an elegant Christmas decoration using Japanese folding techniques. Tales and origami will delight young and old alike!

Free with registration, ages 7 and up.

Sumerjámonos juntos en la magia de las fiestas..

Primero leeremos algunos libros para poner en marcha la imaginación y luego crearemos elegantes adornos navideños utilizando el arte del plegado japonés. Los cuentos y el origami harán las delicias de grandes y pequeños

Inscripción gratuita, a partir de 7 años.

Tauchen wir gemeinsam in die märchenhafte Welt der Feiertage ein?

Dann wird es Zeit, mit Hilfe der japanischen Faltkunst eine elegante Weihnachtsdekoration zu kreieren; Märchen und Origami werden Groß und Klein begeistern!

Kostenlos mit Anmeldung, ab 7 Jahren.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Figeac