Festival la Sénégaline à Leyme Leyme, 23 septembre 2023, Leyme.

Leyme,Lot

Contraction des mots Ségala et Sénégal, « La Sénégaline » est une rencontre entre l’Afrique et le Ségala pour fêter le mélange de nos cultures.

Cette journée s’annonce riche en ateliers, stands de restauration, concerts, permettant de découvrir les cultures africaines et locales sous toutes leurs formes dans le cadre d’espaces de médiations culturelles s’adressant à tous les publics.

Le premier atelier du matin, « La Cuisine Chantée » sera un moment de partage de connaissances, aussi bien culinaires que musicales. « Les Contes sous le Baobab » proposeront une joute oratoire entre un conteur du Ségala et un conteur africain.

Les stages de danse et de percussion inviteront le public à s’initier à une « Flash-Mob Djembadon » dans la pure tradition de la « Danse des Feuilles » de Casamance.

Les artisans du « Village Africain » nous livreront quelques secrets de la sculpture sur bronze. D’autres temps forts attendront les visiteurs de cet évènement gratuit et pour tous les publics. L’apéritif musical ouvrira la soirée faite de concerts traditionnels, d’électro et de surprises, avec les percussionnistes de Casamance et les DJ ZAFA SOUND.

KAÏRO-KAFO est une association en 2018, dont l’objectif est de promouvoir la culture Sénégalaise, organiser des ateliers pédagogiques, des cours et stages de danse, chants et percussions africaines pour tous les publics..

2023-09-23 10:00:00 fin : 2023-09-23 02:00:00. EUR.

Leyme 46120 Lot Occitanie



A contraction of the words Ségala and Sénégal, « La Sénégaline » is a meeting between Africa and Ségala to celebrate the blending of our cultures.

The day promises to be packed with workshops, food stalls and concerts, providing an opportunity to discover African and local cultures in all their forms, with cultural mediation spaces for all audiences.

The first morning workshop, « La Cuisine Chantée », will be an opportunity to share culinary and musical knowledge. « Les Contes sous le Baobab » (Tales under the Baobab) will feature an oratorical joust between a Segala storyteller and an African storyteller.

Dance and percussion workshops invite the public to take part in a « Flash-Mob Djembadon » in the pure tradition of the Casamance « Danse des Feuilles ».

Artisans from the « Village Africain » will reveal the secrets of bronze sculpture. Other highlights await visitors to this free event for all ages. The musical aperitif will open the evening with traditional concerts, electro music and surprises, featuring Casamance percussionists and DJ ZAFA SOUND.

KAÏRO-KAFO was founded in 2018 as an association to promote Senegalese culture and organize educational workshops, courses and workshops in African dance, song and percussion for all audiences.

Contracción de las palabras Ségala y Sénégal, « La Sénégaline » es un encuentro entre África y Ségala para celebrar el mestizaje de nuestras culturas.

La jornada promete estar repleta de talleres, puestos de comida y conciertos, y brindará a los visitantes la oportunidad de descubrir las culturas africana y local en todas sus formas a través de actividades culturales abiertas a todos.

El primer taller de la mañana, « La Cuisine Chantée », será un momento para compartir conocimientos, tanto culinarios como musicales. en « Les Contes sous le Baobab » (Los cuentos bajo el baobab) se celebrará una justa oratoria entre un cuentacuentos de Ségala y un narrador africano.

Los cursos de danza y percusión invitarán al público a probar suerte con un « Djembadon Flash-Mob » en la más pura tradición de la « Danza de la Hoja » de Casamance.

Los artesanos de la « Aldea Africana » desvelarán algunos de sus secretos para esculpir el bronce. Otras atracciones esperan a los visitantes de este evento gratuito para todas las edades. El aperitivo musical abrirá la velada con conciertos tradicionales, música electrónica y sorpresas, con percusionistas de Casamance y DJ ZAFA SOUND.

KAÏRO-KAFO se formó en 2018 como una asociación para promover la cultura senegalesa y organizar talleres educativos, cursos y talleres de danza, canto y percusión africanos para el público en general.

La Sénégaline » setzt sich aus den Wörtern Ségala und Senegal zusammen und ist ein Treffen zwischen Afrika und Ségala, bei dem die Vermischung unserer Kulturen gefeiert wird.

Dieser Tag verspricht eine Fülle von Workshops, Essensständen und Konzerten, die es ermöglichen, die afrikanische und lokale Kultur in all ihren Formen im Rahmen von Kulturvermittlungsstellen zu entdecken, die sich an alle Zielgruppen richten.

Der erste Workshop am Morgen, « La Cuisine Chantée » (Die gesungene Küche), ist ein Moment des Wissensaustauschs, sowohl kulinarisch als auch musikalisch. in « Les Contes sous le Baobab » (Die Geschichten unter dem Baobab) findet ein Wortgefecht zwischen einem Erzähler aus der Ségala und einem afrikanischen Erzähler statt.

Die Tanz- und Perkussionskurse laden das Publikum ein, sich in einen « Flash-Mob Djembadon » in der reinen Tradition des « Danse des Feuilles » aus der Casamance einzuführen.

Die Handwerker des « Afrikanischen Dorfes » werden uns in die Geheimnisse der Bronzeskulptur einweihen. Weitere Höhepunkte erwarten die Besucher dieser kostenlosen Veranstaltung für alle Altersgruppen. Der musikalische Aperitif eröffnet den Abend mit traditionellen Konzerten, Elektro und Überraschungen, mit Perkussionisten aus der Casamance und den DJs ZAFA SOUND.

KAÏRO-KAFO ist ein 2018 gegründeter Verein, dessen Ziel es ist, die senegalesische Kultur zu fördern und pädagogische Workshops, Kurse und Praktika in afrikanischem Tanz, Gesang und Perkussion für alle Altersgruppen zu organisieren.

